İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 28 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, bindikleri lastik botun makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 28 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre dün saat 06.15'te, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında bindikleri lastik botun makine arızası yapması nedeniyle 28 düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisini edindi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenler kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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