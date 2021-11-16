İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Şafak Yel - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında, 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Urla açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi.

Lastik bottaki 27 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İzmir açıklarında 27 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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