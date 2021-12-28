İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 28 Aralık saat 08.42'de, Urla ilçesi Sığacık Körfezi açıklarında içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir teknenin karaya yakın bir noktada battığı, düzensiz göçmenlerin kendi imkanlarıyla sahile çıktığı ve 2 düzensiz göçmenin denizde kaybolduğu bilgisinin üzerine, olay yerine 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edildi.

Sahil Güvenlik Helikopteri tarafından Sığacık Körfezi Yağcılar mevkiinde karadan ulaşımı olmayan bir bölgede kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botları tarafından kurtarıldı. Ekipler, 2 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Hayatını kaybeden 2 düzensiz göçmenin cesetleri, Seferihisar Devlet Hastanesine teslim edildi.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerden alınan ifadeler doğrultusunda, kayıp düzensiz göçmen olmadığı bilgisinin alınması üzerine arama kurtarma faaliyetlerine son verildiği bildirildi.

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İzmir açıklarında 24 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

Velilerden darp iddiasında bulunulan öğretmene destek açıklaması

 Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

Kovid-19 vaka sayısı 3 büyükşehirde azaldı

 Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

Sağlık Bakanlığının 11-17 Aralık verilerine göre, 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97...

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title