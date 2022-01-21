Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
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Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot ile geri itilen 21 düzensiz göçmeni kurtardı.

(Bekir Tosun - Güldemet Kızıl/ İHA)

Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanlıların geri ittiği 21 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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