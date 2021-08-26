İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı

İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Güncel

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'in Urla ve Çeşme ilçesi açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı.

Urla açıklarında görevli Sahil Güvenlik botları tarafından tespit edilen balıkçı teknesi durduruldu. Teknedeki 191 sığınmacı yakalandı.

Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salı içerisindeki 23 sığınmacıyı kurtardı.

Toplam 214 sığınmacı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı
İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Jens Stoltenberg Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Deniz Akkaya Burcu Biricik Didem Arslan Yılmaz
Spor Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Hikmet Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İzmir açıklarında 191 sığınmacı yakalandı, 23 sığınmacı kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 23:23:16. #1.15#

title