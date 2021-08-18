İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
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İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bulunan 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz pazartesi günü saat 10.30 sıralarında, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğuna yönelik bilgi edindi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından, durdurulan lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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