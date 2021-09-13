İzmir açıklarında 184 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38'i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146'sı da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 184 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 10 Eylül tarihinde farklı saatlerde Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen 53 düzensiz göçmeni kurtardı. Yine 10 Eylül tarihinde, Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 30 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca, Çeşme ilçesi açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında ise farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen 63 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 38 düzensiz göçmen de ekiplerce yakalandı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)