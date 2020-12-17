İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı

17.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 17.12.2020 19:02
İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı ve yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 175 sığınmacı ve yasa dışı geçişi organize ettiği iddia edilen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Sığacık açıklarında özel bir tekne içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine ekipler harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tekne durdurularak içerisindeki 175 sığınmacı yakalandı. Yasa dışı geçişi organize ettiği iddiasıyla teknedeki 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir açıklarında 175 sığınmacı yakalandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:02:33. #1.15#
title