İzmir açıklarında 172 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 172 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 172 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesi açıklarında aynı gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 72 düzensiz göçmeni görevlendirdiği Sahil Güvenlik botu ile kurtardı. Karaburun ilçesi açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen ve yardım talebinde bulunan 30 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Yunanistan unsurlarınca Çeşme ilçesi açıklarında can salı içerisinde bulunan düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına geri itilmesi üzerine, 32 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Ayrıca Foça ilçesi açıklarında yine can salı içerisinde bulunan ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 7 düzensiz göçmen ekipler tarafından kurtarılırken, Sahil Güvenlik botu tarafından, Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 31 düzensiz göçmen de kurtarıldı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir açıklarında 172 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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