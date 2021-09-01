İzmir açıklarında 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
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İzmir açıklarında 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 166 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 166 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bulunan bir grup düzensiz göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiklerini tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından 41 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün içerisinde yine Dikili ilçesi açıklarında lastik botun makine arızası yapması nedeniyle yardım talebinde bulunan 36 düzensiz göçmen de ekipler tarafından kurtarıldı. Seferihisar açıklarında ise aynı gün içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 53 düzensiz göçmen görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Çeşme ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(İHA)

İzmir açıklarında 166 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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