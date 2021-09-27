İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Halil Şahin - Haberler | Güncel
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, şüphe üzerine yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknede yakalanan 114 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
AA / Halil Şahin - Son Dakika Haberleri