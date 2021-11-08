İzmir açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzmir açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Güncel
İzmir açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ve Dikili ilçesi açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ve Dikili ilçesi açıklarında 108 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki 52 düzensiz göçmen, ekiplerce kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yine ekiplerce Dikili ilçesi açıklarında da 2 farklı olayda lastik bot içerisinde Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 56 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Foça ve Dikili ilçelerinde kurtarılan toplam 108 düzensiz göçmen, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

Yürek dayanmaz! Hurda deposunun içerisindeki adamı diri diri yakarak öldürdü

 Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da düştü, İzmir'de arttı

 Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı

Yargıtay, boşanan çiftin çocuğuna annesinin soyadının verilmesi kararını onadı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title