İzmir açıklarında 105 kaçak göçmen kurtarılırken, 87 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17 Eylül saat 14.40'ta Seferihisar ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla kaçak göçmenlerin yurt dışına çıktığı tespit etti. Bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik Botu tarafından hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 87 kaçak göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 17-19 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Dikili, Seferihisar ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 105 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri