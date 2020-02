: İzmir 72 yaşındaki japon sanatçının eserleri izmirlilerle buluştu

29.02.2020 18:41 | Son Güncelleme: 29.02.2020 18:46

72 yaşındaki Japon sanatçının eserleri İzmirlilerle buluştu

İZMİR'de, 'Japon Sakura Esintisi-İzmir Japon Kültür Haftası'nda, 28 Şubat-9 Mart arasında Japon film gösterimleri, Japonca konuşma yarışması, Kendo gösterisi, konser gibi birçok etkinlik gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında, 72 yaşındaki Japon sanatçı Kahoru Niibe Sancar'ın 'Kurbağa San'ın Maceraları' isimli illüstrasyon sergisi İzmir Sanat'ta ziyaretçilerle buluştu. Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, Japonya İzmir Kültürler Arası Dostluk Derneği (JİKAD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 28 Şubat-9 Mart arasında 'İzmir'de Japon Sakura Esintisi İzmir Japon Kültür Haftası' düzenleniyor. İzmir Sanat'ta gerçekleşen etkinlik kapsamında, uzun yıllardır Ankara Üniversitesi Japon Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde yabancı uzman olarak çalışmış olan 72 yaşındaki Kahoru Niibe Sancar'ın 'Kurbağa San'ın Maceraları' isimli illüstrasyon sergisi ziyaretçilerle buluştu. 4 Mart tarihine kadar görülebilecek olan sergide, Sancar'ın küçüklüğünde kendisine Kurbağa San denmesinden esinlenerek yarattığı ve aynı zamanda kitaplaştırdığı illüstrasyon serisi bulunuyor. Aynı zamanda, etkinlik kapsamında hafta boyunca Hayao Miyazaki'den Hirokazu Koreda'ya birçok Japon yönetmenin filmleri gösterilmeye devam ediyor. Japon kültürünün Türkiye'de çok ilgi ve sevgi duyulan bir kültür olduğunu anlatan JİKAD Başkanı Arzu Yücel, "Son 7 yıldır renkli etkinliklerde İzmir Sanat'ta etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Kendi içimizden Japon arkadaşlarımızın eserlerini sergiliyoruz. Dernek üyesi arkadaşlarımızdan Kahoru Niibe Sancar, çocukluğundan beri kurbağaları çok seviyormuş, ona 'Kurbağa San7 derlermiş. Türkiye'de Ankara Üniversitesi'nde uzun yıllar okutman olarak çalışmış. Farklı bir bakış açısı var. Eserlerin altında açıklama yoktu, biz sonradan ekledik. Gelenlerden önce illüstrasyonlara bakmalarını, daha sonra da altlarındaki yazıları okumalarını istiyorum. Eserlerde hem Japon bakış açısı var, hem de biraz Türkleşmiş gibi. Sergi 4 Mart Salı gününe kadar ziyaretçi ağırlayacak. Japon el sanatına, yazı sanatına, yemeklerine ilgi arttı. Alsancak'ın ara sokaklarına ramenci'ler açıldı. Bu ilgiye paralel olarak etkinliğimize katılım da artıyor" dedi.

'İZMİR'DEKİ İNSANLAR JAPON KÜLTÜRÜNE ÇOK İLGİLİ'

Her yıl etkinliklere geldiğini söyleyen Müge Algan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl yine bir film festivali var. Gençleri Japonya kültürüne dair bilgilendirmek üzere güzel etkinlikler var. Ben her yıl hevesle şubat ayını bekliyorum açıkçası. Miyazaki'nin filmine geldim. Diğer animelerini izlemiştim ama Rüzgar Yükseliyor'u izlememiştim. Merakla bekliyorum" diye konuştu.

İstanbul Japonya Başkonsolosluğu Kültür Ateşeliği'nde çalışan Mina Mia Maguti, "Burada olmaktan çok mutluyum. İzmirlilerin tepkisi çok etkileyici. İzmir'deki insanlar Japon kültürüne çok ilgili. JİKAD'ın çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. İşbirliği için çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: DHA

