İzmir 6 Kız Çocuğuna İstismar Davası Ertelendi

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan ve 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O.'nun (49) yargılanmasına devam edildi. Öğrencilerden 5'inin ifade verdiği duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Karabağlar'da bir ortaokulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Çetin O., iddiaya göre geçen mart ve nisan aylarında, okuldaki 6 kız öğrenciye sözlü ve fiziki cinsel tacizde bulundu. İddiaya göre, Çetin O. ders sırasında H.Ü'ye ileride ne iş yapmak istediğini sordu, H.Ü de "Dansçı olmak istiyorum" cevabını verdi. H.Ü ile koridorda karşılaşınca öğrenciyi odasına çağıran Çetin O., cep telefonundan müzik açarak, "Hadi bana dans et, bir iki figür göster" dedi. H.Ü. dans etmek istemediğini belirterek, itiraz etti ve bağırmaya başladı. Olayın üzerine diğer öğretmenler de Çetin O.?nun odasının önüne geldi. H.Ü'nün olayı okuldaki rehber öğretmenine anlatması sonrasında tutanak tutuldu. Bu olayın ardından, daha önce benzer olaylar yaşadığını söyleyen 5 kız öğrenci de, yaşadıklarını rehber öğretmeniyle paylaştı.

Bunun üzerine, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında Çetin O.'yu açığa aldı. Ailelerin şikayetçi olması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, geçen 19 Nisan'da gözaltına alınan Çetin O., bir gün sonra da tutuklandı. Çetin O. hakkında 5 kez 8 yıldan 15 yıla kadar ve H.Ü.'ye yönelik davranışı nedeniyle de 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Çetin O., davanın geçen 15 Ağustos'ta görülen ilk duruşmasında, suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben okula giriş çıkışlar ve öğrencilerin giyimleriyle ilgili görevliydim ve öğrencilerin okula taytla gelmesine, uygunsuz araç ve gereçlerle gelmelerine engel oldum. Dolayısıyla okulda sevilmeyen idareci haline geldim. En son yaptığım sınavda da düşük not verdiğim için öğrenciler böyle bir iftira atmış olabilirler" dedi. Çetin O., delil karartma ve kaçma şüphesi bulunmadığı gerekçesiyle, tutuksuz yargılanmak üzere ilk duruşmada tahliye edildi.

Davanın bugün görülen ikinci duruşmasında ise, 6 kız çocuğundan, daha önce ifade veren birinin dışındaki diğer 5'i dinlendi. Çocuklar, ifadelerinde Çetin O.'nun kendilerine istismarda bulunduğu iddialarını yineledi. Tanıkların da dinlendiği duruşmada savunma yapan sanık Çetin O., H.Ü'yü odasına çağırmadığını, koridorda karşılaşmaları üzerine kapı eşiğinde konuştuklarını iddia etti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

ÇOCUKLARIN SESİ DUYULSUN

Duruşma sonrasında Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Başkanı Saadet Özkan tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Özkan, "Bugün 6 kız çocuğumuza yapılan istismarın adalet önünde hesabının verilmesi için duruşmaya katıldık. Çocuklar bizleri gördüğünde varlığımızdan dolayı güç buldular. Fakat mahkeme salonunda genelgeye riayet edilmediğini gözlerimizle gördük. Canlandırma şeklinde istismarın nasıl yapıldığı çocuklara soruldu. Biz çocuklar bir kez dinlensin, psikolojileri bozulmasın derken, anlıyoruz ki genelgeye özünde riayet yok. Davaların bu kadar uzamasından, çocukların defalarca konuşturulmasından dolayı aileler psikolojik olarak o kadar yoruluyorlar ki davada şikayetlerini geri çekecek hale geliyorlar. Biz mesleğimizin içine bulaşan çocuk istismarcılarını teslim edip adalete yansıtmalı, adaletin de doğru tecelli etmesi için ihtisas mahkemelerinin kurulmasını sağlamalıyız. Toplum olarak her yerde bulunan, her ilde, gittiğimiz davalarda celselerin çok uzadığını, çocukların ve ailelerin yıprandığını görüyoruz. Davaya yine devam edeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 'Çocuklar vatandır' diyerek yola çıktık. Türkiye'nin her yerinde davalara gidiyoruz. Bu davada da tutuksuz yargılama devam ediyor" dedi.

'HASSASİYET GÖSTERİLMEDİ'

Derneği avukatı İpek Kul ise, "Bir önceki celsede 1 çocuğumuz, bugün 5 çocuğumuz dinlendi. Yakın zamanda Yargıtay tarafından bir genelge yayınlanmasına rağmen mahkeme heyeti bu konuda hassasiyet göstermedi. Bazı çocukların tanık sıfatını da taşıdığı gerekçesiyle mahkeme salonunda dinlenmesine karar verdi. Çocuklarımız buna rağmen son derece cesaretli bir şekilde şahsın cezalandırılmasını istediler. Şahsın tahliyesinden sonra, çocuklara isimsiz kargo ile üstü kapalı tehditlerde bulunuldu. Buna rağmen tutuksuz yargılama devam ediyor. Biz UCİM olarak bu davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.