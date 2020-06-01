İZMİR 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
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İZMİR 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

01.06.2020 00:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 00:59

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İzmir'in de arasında bulunduğu 15 kentte 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardından İzmir - Manisa yolunda yoğunluk yaşandı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, 30- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 gösterdiğinde sona erdi. İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından ıssız kalan en işlek caddeler tekrardan hareketlendi. Öte yandan, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri 48 saat süren sokağa çıkma kısıtlamasında, kurallara uymayan vatandaşlara adli ve idari işlem uyguladı. Emniyetten alınan bilgiye göre, bin 36 kişiye 2 milyon 238 bin 197 TL idari para cezası, 5 kişiye ise adli işlem yapıldı. Ayrıca, şehirler arası seyahat kısıtlamasının kalkmasının ardında İzmir - Manisa yolunda yoğunluk oluştu.

İZMİR 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

Kaynak: DHA

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