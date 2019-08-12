İZMİR 40 DERECE SICAKLIKTA MİNİ VANTİLATÖRLE ARKEOLOJİ KEYFİ

12.08.2019 10:57

Klasik Yunan döneminde İyonya'nın 12 şehrinden biri olan İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti, yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. 40 derece sıcaklığa aldırmayan turistler, tarihi Millattan Önce 9 binli yıllara kadar uzanan ve UNESCO Dünya Miras Listesi'ne bulunan antik kentteki görkemli mimari yapıları görmek için saatlerce dolaştı. Celsus Kütüphanesi, Yamaç Evleri, Antik Tiyatro, Kral Yolu ve Efes'in hayranlık uyandıran arkeolojik yapıları, görenleri büyüledi. Romanya, İtalya, Fransa ve Japonya gibi ülkelerden gelenler, güneşin yakıcı etkisinden kurtulmak için şemsiye ile dolaştı. Bazı turistler ise mini vantilatör ile serinlemeye çalıştı. Tarihi sütunların yanında bol bol fotoğraf çektiren turistler, Efes Antik Kenti'nde olmanın kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

Helenistik ve Roma döneminin üstün kentleşme, mimarlık ve dini tarihine ışık tutan simgelerini barındıran Efes Antik Kenti'nde, farklı dönemlere ait en önemli mimari ve kent planlama örnekleri bulunuyor. Hristiyanlar tarafından hac mekanı olarak kabul edilen Meryem Ana Evi ve Beylikler döneminde inşa edilen İslami yapılarla Efes, aynı zamanda dini tarih açısından önemli birikime sahip. Türkiye'nin en güzel antik şehirleri arasında yer alan Efes'te dünyanın 7 harikasından biri olan Artemis Tapınağı'nın bulunması, bölgenin cazibesini de arttırıyor. İçindeki birçok yapı gibi İmparator Cladius döneminde inşa edilen ve M.S. 117 yılında tamamlanan süslü, üç katlı sahne yapısı, 24 bin kapasiteli oturma basamaklarıyla antik dünyanın en büyük tiyatrosu da turistlerin en çok ilgi gösterdiği mekanların başında geliyor. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan ve göz alıcı kalıntıları ile görenleri büyüleyen antik kent, şu sıralar en yoğun günlerini yaşıyor.

BÜYÜLEYEN KENTE ZİYARETÇİ AKINI

Özellikle yabancı turistler, 40 derece sıcaklığa rağmen antik kenti karış karış dolaştı. Yerli ve yabancı turistler, şemsiye, mini vantilatör, şapka ile güneşten korunmaya çalıştı. Rusya'dan Efes'i görmek için gelen Rina Lisnic, Alexandre ve ben Rusya'dan geliyoruz. Bu benim Efes'e ikinci gelişim. Burası çok ilginç bir yer, fakat gördüğüm kadarıyla geniş çaplı restorasyonlar yapılmış. Çünkü geçen sene geldiğimde amfi tiyatro çok daha antikti. En çok Celsus Kütüphanesi'ni seviyorum, çok farklı bir havası var. Buraya geldik çünkü tarihimizi görmek çok ilgimi çekiyor dedi. Tayvan'dan gelen Cindy Chin, Türkiye'ye ilk defa geldiğini, Efes'i sevdiğini, ancak havanın çok sıcak olduğunu söyledi. Antik kentte en çok Celsus Kütüphanesi'ni sevdiğini söyleyen Cindy Chin, kütüphane için Tarihi dokunun bozulmadığı yerlerden biri ifadelerini kullandı. Stefano Krauti de, İtalya'nın Lucca şehrinden geliyoruz. 6-7 yıl önce İstanbul'a gelmiştim ama sadece İstanbul'u gezmiştim. Bu nedenle bu yaz Türkiye'ye tekrar gelmek istedik. Önce Kapadokya'ya sonra buraya geldik. Burası çok güzel bir arkeolojik bölge. Bir saat önce geldik hala geziyoruz, Celsus Kütüphanesi hoşumuza gitti fakat amfi tiyatro daha etkileyici diye konuştu.

'ÇOK ESKİ VE ÇOK GÜZEL BİR YER'

Benedetta Romani, Efes Antik Kenti çok güzel, bölge çok iyi korunmuş. Celsus Kütüphanesi de harika bir yapı. Türkiye'deki arkeolojik bölgeleri görmek istediğimiz için buraya gelmeyi seçtik. En iyisinin burası olduğunu duymuştuk dedi. Moskova'dan gelen Sveta Kalaturskaia de, Biz Türkiye'ye ailemle geldik. Onlarla Efes'i çok göstermek istedim. Çünkü burası çok eski ve çok güzel bir yer. Ben burayı çok beğendim. Daha önce de gelmiştim. Kütüphaneyi çok beğendim. Sütunlar harika. Sütunların üzerindeki yazılar Rusça gibi ama bu Yunanistan'dan bir dil. Biz biraz anlıyoruz. Bizim için çok enteresan çünkü harfler aynı dedi. İzmirli Nur Ecet de, Efes Antik Kenti'nin çok güzel olduğunu belirterek, vakit buldukça ailesiyle tarihi yerleri gezdiklerini söyledi. Efes Antik Kenti'ni günde yaklaşık 8 bin kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.

KUTU

LATİNLER EFES'E AKIN EDİYOR

İnanç turizmi, Latinlerin Türkiye'ye son dönemlerde gelişlerini rekor düzeyde artırdı. Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı yüzde 20 artışla 6 ayda rekor düzeye çıkarak 167 bine yükseldi.Özellikle Latin ülkelerinden Efes ve Kapadokya'ya ilgi olurken, Türk Hava Yolları da bu ilgiden önemli bir pay alarak transitler de dahil yüzde 12,5 artışla 256 bin yolcu taşıması dikkat çekti.

Türkiye'ye geçtiğimiz yıl 265 bin kişi Latin Amerika ülkelerinden gelirken bu yılki verilere göre bu ülkelerden gelen turist sayısının yıl sonu 300 bini gececek. Özellikle inanç turizmi için Latinler Türkiye'ye ilgi gösterirken en çok tercih ettikleri yer ise Efes oldu. Bu yılın ocak-haziran döneminde Latin ülkelerinden gelişler ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre rekor artışla yüzde 167 bine çıktı.Yüzde 20 artışın yaşandığı Latin Amerika ülkelerinden en çok gelenler sıralamasında ise Brezilya vatandaşları 45 bin gelişle ilk sırada yer aldı.Brezilya vatandaşlarını 34 bin gelişle Arjantin vatandaşları takip etti.

THY LATİNLERİN İLGİSİNDEN BÜYÜK PAY ALDI

Latin ülkelerinden Türkiye'ye akın olması da Türk Hava Yolları'na olumlu etki yaptı. THY Türkiye çıkışle ve transitler de dahil ocak-temmuz dömeninde Latin ülkelerinden yüzde 12,5 artışla toplam 256 bin 850 yolcu taşıdı. THY'nin bu seferlerde yolcu doluluk oranları ise yüzde 86,3 oldu. Bunun yanı sıra THY'nin Latin ülkelerinde kargo ve posta taşımacılığı da rekor düzeyde arttı. THY, toplam yüzde 79,3 artışla 19 bin 110 ton kargo ve posta taşıdı. THY Latin ülkelerinden taşıdığı yolcu sayısındaki artış nedeniyle, haftada 3 sefer yaptığı İstanbul - Karakas - İstanbul seferlerini, 19 Haziran 2019 tarihi itibarıyla haftada 5'e çıkarmıştı. THY, Latin Amerika'da Kolombiya'nın Bogota, Küba'dan Havana, Arjantin'de Buenos Aires, Brezilya'da Sao Paulo ve Venezuela'dan Karakas ve Panama'ya seferleri bulunuyor. Türk Hava Yolları, Meksika'ya 22 Ağustos 2019 tarihinden itibaren uçmaya başlayacak.

LATİN ÜLKELERİNDEN GELENLERİN SIRALAMASI (OCAK - HAZİRAN)

1.Brezilya yüzde 35 artışla 45 bin 194

2. Arjantin yüzde 0,47 artışla 34 bin 107

3. Kolombiya yüzde 30 artışla 30 bin 937

4.Meksika yüzde 63 artışla 23 bin 925

5. Şili yüzde 66.46 artışla 8 bin 877

6. Venezuela yüzde 17,94 artışla 4 bin 346

7.Diğer Güney Amerika ülkelerinden gelerleryüzde 15,57 artışla 12 bin 858

8.Orta Amerika ülkelerinden gelenleryüzde 19,40 artışla 6 bin 783

Kaynak: DHA