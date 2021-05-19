İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı
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İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı

İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde 4 dakika arayla 4.3 ve 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremler İzmir'in yanı sıra Manisa ve Aydın'da da hissedildi.

İzmir, bugün öğleden sonra peş peşe 2 depremle sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Menderes ilçesi olarak saptadığı ilk deprem, saat 14.14'te meydana geldi. Yerin 10.68 kilometre derinliğine olan bu depremin ardından aynı bölge, saat 14.18'de bu kez 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı. İzmir'in yanı sıra Aydın ve Manisa'da da hissedilen depremler, kısa süreli paniğe neden oldu. Depremlerde ilk belirlemelere gör can ve mal kaybı yaşanmadı.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüğünü sırasıyla 4.1 ve 4, merkez üssünü ise Ege Deniz'nde Kuşadası Körfezi olarak açıkladı.


İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı
İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı
İzmir, 4 dakika arayla iki depremle sallandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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