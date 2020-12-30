İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı

30.12.2020 17:00 | Son Güncelleme: 30.12.2020 17:04
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı

İZMİR'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İZMİR'de Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Geçen 30 Ekim'de 6.6 büyüklüğündeki yıkıma neden olan depremle sarsılan İzmir'de, Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre bugün saat 16.40'ta, Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5.18 kilometre altında meydana gelen depremin merkez üssü Urla ilçesi açıkları olarak bildirildi. Deprem, İzmir ve çevre ilçelerinde hissedilirken, kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre, depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.


İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı
İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Çağla Şıkel Gülben Ergen Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor Fatih Terim Metin Oktay Samet Aybaba Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Erkek Maltepe Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir, 4.3 büyüklüğündeki depremle sallandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 17:05:36. #1.15#
title