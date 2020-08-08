İZMİR 31 ÇEŞİT DONDURMASIYLA 34 YILDIR LEZZETİN ADRESİ İZMİR'in Foça ilçesinde, 34 yıldır dondurmacılık yapan Nazmi Altıntaş'ın (59) iş yeri, yapılan 31 çeşit dondurmayla lezzetin adresi oluyor.

İZMİR'in Foça ilçesinde, 34 yıldır dondurmacılık yapan Nazmi Altıntaş'ın (59) iş yeri, yapılan 31 çeşit dondurmayla lezzetin adresi oluyor.

Turistik ilçe Foça'da 34 yıldır dondurmacılık yapan Nazmi Altıntaş'ın iş yerinin önünde sürekli uzun kuyruklar oluşuyor. Menemen- Aliağa- Çandarlı otoyolunun açılmasıyla birlikte kalabalıklaşan Foça'da, tatil için bölgeyi tercih edenler, bu lezzeti tatmadan geçmiyor. Antep fıstığı, badem, incir, kek, ceviz, karamel, kakao, krokan, sakız, parça çikolata, vanilya, nane, çilek, karadut, kayısı, kavun, kivi, yoğurt, limon, muz, meyve kokteyli, böğürtlen, frambuaz, vişne, meyveli yoğurtlu ve benzeri 31 çeşit dondurma satış yapan Nazmi usta, her damak zevkine hitap ediyor.

6 yıldır müşterilerinden gelen talep üzerine kış mevsiminde de hizmet verdiğini belirten Altıntaş, "Kışın bile insanlar burada. Masanın üstü 3 parmak kalınlığında kar oluyor ama yine dondurma yemek için gelen oluyor. Dükkanımın önündeki sahilde boydan boya kuyruk olmadığı zaman, 'Bugün iş olmadı' diyorum. Aynı anadan babadan iki kardeş doğuyor ama ikisinin yaptığı yemek bir değil. Severek yapmak var. Ben de bu işi severek yapıyorum. Buradan hayalimin ötesinde kazanç sağlıyorum. İşin sırrı doğal süt ve doğal meyvede. Yoğurtlu dondurma kaç mekanda vardır? Tahinlisi, bal kabaklı gibi bambaşka dondurmalar var. Topunu 3 TL'ye satıyoruz. Karşıyaka ilçesinde topunu 8 TL'ye satan da var. Ekmeğimi, yaptığım bu dondurmalardan kazanıyorum daha ne isteyeyim" dedi.

Dondurma satın alan vatandaşlardan Hakan Özkara, "Her sene dondurmacıya uğramaya çalışıyoruz. Her çeşidin tadı farklı farklı, birbirine benzemiyor. Ben kabak ve sakızlı dondurmayı çok seviyorum. Çok uzun kuyruklar olduğu zaman sıkıntı oluyor o yüzden kuyruksuz zamanı yakalamaya çalışıyoruz. Burasının popülaritesi yüksek ve bence kuyruk olunca insanlar daha çok merak ediyor" diye konuştu.

Dondurma almak için kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Gülşen Çekin, "Foça'nın yerlisiyim. Buradaki dondurmayı turistler de biz Foçalılar da çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA