: İzmir 3 çocuk annesi sultan, iş istiyor

07.03.2020 09:23 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:27

3 çocuk annesi Sultan, iş istiyor

İZMİR'in Menemen ilçesinde oturan 3 çocuk annesi, koca şiddeti mağduru Sultan Karabulut (25), eşinden boşanmak için dava açıp hayatını çocuklarına adadı. Kızılay'ın desteğiyle yaşamını sürdüren Karabulut, çocuklarının geleceğini hazırlayabilmek için çalışabileceği bir iş istediğini belirterek, hayırsever vatandaşlara seslendi.

Menemen'in Kasımpaşa Mahallesi'nde oturan Berat (6), Ecrin (2) ve Umut (1) isimli 2'si erkek 3 çocuk annesi Sultan Karabulut, çocuklarına bağlılığı ve çabasıyla dikkat çekiyor. Şiddet gördüğü için bir süre kadın sığınma evinde kalan, ardından dava açıp eşinden boşanmayı amaçlayan Sultan Karabulut, çocuklarını yanına alıp yeni bir yaşam için beyaz sayfa açtı. Kızılay'ın 700 TL ev kirası desteği, ayrıca gıda ve giysi yardımlarıyla ayakta durabilen Sultan Karabulut, çocuklarının geleceğini hazırlayabileceği bir iş istiyor.

'ÇOK ZOR DURUMLAR YAŞADIM'

Hayatını evlatlarına adadığını belirten Sultan Karabulut, "Bir senedir eşimden ayrı yaşıyorum. Aile içi şiddetten dolayı anlaşamadık. Çok zor durumlar yaşadım. Kadın sığınma evinde kaldım. Bu dönem çocuklarımı devlet kurumuna bırakmışlar. Sonrasında çocuklarımı yanıma aldım. Bir ev tuttum. Kızılay'ın desteğiyle burada çocuklarımla yaşıyorum" dedi.

'HAYIRSEVERLERE SESLENİYORUM'

İşsiz olduğunu belirten Karabulut, "Çocuklarımın yanımda olabileceği bir iş istiyorum. Hayırseverlere sesleniyorum. Böyle bir iş imkanı olursa çalışmak istiyorum. Çocuklarımla ilgili gelecek hayalleri kuruyorum. Meslek sahibi olsunlar. Evlenmesinler. Hep beraber gezelim, vakit geçirelim istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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