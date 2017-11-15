Türkiye İki Ucundan Sallandı: İzmir 3,2; Azerbaycan 5,1
İzmir ve Azerbaycan'dan art arda deprem haberi geldi. İzmir'deki depremin büyüklüğü 3,2 olarak açıklanırken Azerbaycan da 5,1 ile sallandı.
Türkiye'nin iki ucundan deprem haberleri geldi.
İZMİR, SAAT 22:37'DE 3,2 İLE SALLANDI
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi açıkları olarak açıkladığı deprem saat 22.37'de gerçekleşti.
Merkez üssü Ege Denizi olan depremin derinliği 17.4 kilometre, şiddeti de 3.2 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Deprem Foça ve Aliağa ilçelerinde hissedildi.
AZERBAYCAN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 40 SANİYE SÜRDÜ
Batı ve kuzeybatı Azerbaycan'da da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin Gürcistan'nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.