Türkiye İki Ucundan Sallandı: İzmir 3,2; Azerbaycan 5,1

Türkiye'nin iki ucundan deprem haberleri geldi.

İZMİR, SAAT 22:37'DE 3,2 İLE SALLANDI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssü İzmir'in Foça ilçesi açıkları olarak açıkladığı deprem saat 22.37'de gerçekleşti.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremin derinliği 17.4 kilometre, şiddeti de 3.2 olarak ölçüldü. Afet ve Acil Durum Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.1 olarak duyurdu. Deprem Foça ve Aliağa ilçelerinde hissedildi.

AZERBAYCAN'DA 5.1 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ DEPREM 40 SANİYE SÜRDÜ

Batı ve kuzeybatı Azerbaycan'da da 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremin yaklaşık 40 saniye sürdüğü belirtildi. Depremin Gürcistan'nın doğu kesiminde de hissedildi. Depremin can kaybına ve hasara yol açmadığı bildirildi.