İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Haberler
Konak, Güncel

İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasındaİZMİR'in Konak ilçesinde, telefon tamiri yapan dükkana müşteri gibi gelen B.Y.(16), iş yerine emaneten bakan kişinin dikkatsizliğinden faydalanarak camekandaki bir telefonu çaldı.

10.04.2020 00:12 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:13
İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

İZMİR'in Konak ilçesinde, telefon tamiri yapan dükkana müşteri gibi gelen B.Y.(16), iş yerine emaneten bakan kişinin dikkatsizliğinden faydalanarak camekandaki bir telefonu çaldı. Daha sonra farkedilen hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şüpheli genç ise çaldığı telefonu satarken yakalandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Konak ilçesindeki Üçyol semtinde meydana geldi. Sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen bir telefon tamir dükkanına müşteri gibi gelen B.Y., telefonunu tamir ettirmek istedi. İş yerine emaneten bakan kişiyi oyalayıp, dikkatini dağıtan B.Y., camekanlı bölümde bulunan bir cep telefonunu çaldı. Hiç bir şey olmamış gibi hareket eden B.Y., daha sonra iş yerini terk etti.

Kısa süre sonda iş yerine gelen Mustafa Kaya, camekanda bir telefonun eksik olduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını incelemeye alan Kaya, yaptığı incelemede B.Y.'nin telefonu çaldığını belirledi. Bunun üzerine Mustafa Kaya, polisi arayarak şikayetçi oldu. Kaya'nın verdiği eşgal üzerine harekete geçen ekipler, B.Y.'yi çaldığı telefonu başka bir telefoncuya satmaya çalıştığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan B.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

İş yerine müşteri kılığında gelen B.Y.'nin camekandaki telefonu çaldığı anlar iş yeri kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen B.Y., emaneten iş yerine bakan kişiyi oyalarken, bir yandan da önünde bulunan camekanı yavaşça açarak, bir telefonu alıyor ve cebine koyduktan sonra iş yerinden ayrılıyor.

İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Putin'den tuhaf korona sözleri! Mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var Haberler
DSÖ Sözcüsü'nden korona ilacı açıklaması: Heyecan verici haberler var
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı Haberler
12 ilde 20 yerleşim birimi daha koronavirüs karantinasına alındı
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 sonbaharını bulur
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
ABC News kanalı, Pentagon'un Trump'ı koronavirüs krizinden aylar önce haberdar ettiğini yazdı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Diagne'nin bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu tepki çekti
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
Napoli, Alexander Sörloth'u transfer etmek istiyor
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası 2022'ye ertelendi
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
Koronavirüsün konuşulduğu anda yaşanan Beşiktaş muhabbeti sosyal medyayı salladı
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte: Koronavirüsten dolayı Avrupa Birliği çökebilir
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 12 kuruş, motorine ise 9 kuruş indirim geldi
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs döneminde kuru yemişe talep arttı, fiyatlar yükselebilir
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Koronavirüs araştırması: Virüs kedilere bulaşabiliyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Southampton'da futbolcular ve teknik heyet, maaş ertelemesini kabul etti
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Karantinadan kaçan hastanın ilginç savunması: Kimse bir şey söylemedi, çıkıp gittim
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
10 milyon dolara mal olan Türkiye'nin en yüksek ve en geniş balıkçı teknesi, suya inmek için gün sayıyor
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Salgını kontrol altına alan Çin'de yeni tehlike: Sessiz taşıyıcılar
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığına devam eden kadına ceza kesildi
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
Falcao Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyor
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Koronavirüsü hiçe sayan taraflar, yumruk yumruğa birbirlerine girdi
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Sosyal medyadan telefon numarasını paylaşan Maria Sharapova, 40 saatte 2.2 milyon mesaj aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Engin Altay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Dilan Çıtak Fahrettin Koca İbrahim Tatlıses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kadın Futbolcu Araştırma İngiltere
Şu an buradasınız: İzmir -16 yaşındaki gencin hırsızlık anı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 00:18:23. #1.14#
title