İZMİR 12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurduİZMİR'in Kiraz ilçesinde Hasan T. (12), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca ablası Rabia T.'yi (14) sırtından vurdu.

12 yaşındaki Hasan, pompalı tüfekle oynarken ablasını vurdu

İZMİR'in Kiraz ilçesinde Hasan T. (12), babasına ait pompalı tüfekle oynarken, kazara tetiğe dokununca ablası Rabia T.'yi (14) sırtından vurdu. Jandarma, Hasan T.'yi karakola götürürken, hastaneye kaldırılan Rabia T.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Olay, saat 09.00 sıralarında, kırsal Çayağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan T., iddiaya göre, evde babasına ait pompalı tüfeği eline alıp, oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, kazara tetiğe dokundu. Bir anda ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, yakınındaki ablası Rabia T.'nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde kalan Rabia T., silah sesine koşan yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekibi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Rabia T., buradaki müdahalenin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Raiba T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hasan T.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

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Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)

Kaynak: DHA