İzmir, 10 aylık dönemde 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçiyi ağırladı

12.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:19

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)'nin özel yönetim raporuna göre, İzmir turizminin toplam ziyaretçi sayısı yılın ilk 10 ayında yüzde 16 arttı. İzmir turizmi, 10 aylık dönemde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı olmak üzere 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı.



Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK)'nin özel yönetim raporlarının 66. sayısında, İzmir turizminin ekim ayı hareketliliği ve analizine yer verildi. Raporda, 2019 yılının ilk 10 ayıda değerlendirildi. Rapora göre, İzmir'e 2019 yılının 10. ayında gelen toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 34 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 39, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 23 artış gösterdi.



İzmir turizmi 2019 yılının ekim ayında 115 bin 969'u yabancı, 56 bin 35'i vatandaş olmak üzere toplam 172 bin 4 ziyaretçi ağırladı. Yabancı ziyaretçilerin 105 bin 741'i hava yoluyla, 10 bin 228'i deniz yoluyla geldi. Ekim ayında hava yolu girişleri 2018'e göre yüzde 40 artarken, deniz yolu girişlerinde ise yüzde 30 artış gerçekleşti.



2019 ekim ayında yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 92'sini hava yolu, yüzde 8'ini deniz yolu girişleri oluşturdu. Ocak-ekim döneminde İzmir'e en çok turist gönderen 10 ülke; Almanya, İngiltere, Hollanda, İran, Fransa, Belçika, Polonya, Yunanistan, Rusya, Belarus olarak sıralandı.



Yabancı ziyaretçi sayıları arttı



10 aylık dönemde toplam ziyaretçi sayısı 2018 yılına göre yüzde 16 arttı. Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 19 artarken, vatandaş ziyaretçi sayısı yüzde 11 artış gösterdi. İzmir turizmi ocak-ekim döneminde 1 milyon 150 bin 397'si yabancı, 649 bin 882'si vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 800 bin 279 ziyaretçi ağırladı. İzmir'e ocak-ekim döneminde yabancı ziyaretçilerin 1 milyon 52 bin 664'ü hava yoluyla, 97 bin 733'ü deniz yoluyla geldi. 2019 yılının ilk on ayında yabancı ziyaretçilerin hava yoluyla girişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 18, deniz yoluyla girişlerinde ise yüzde 27 artış görüldü. 10 aylık dönemde yabancı ziyaretçilerin toplam girişlerinin yüzde 92'sini hava yolu, yüzde 8'ini deniz yolu girişleri oluşturdu. İzmir turizmi; Rusya, KKTC, Avusturya, Danimarka, Filipinler, İsveç, Hindistan, Moldova, Litvanya, Finlandiya ve Gürcistan dışındaki pazarlarda artış gösterdi.



Yılın 10 aylık döneminde İzmir'e gelen yabancı turist sayısının 1 milyon 150 bini geçtiğini belirten söyleyen Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Türk turizmiyle birlikte İzmir turizminin 2019 yılını rekorlarla tamamlayacağı görülüyor" diyerek şu ifadelere yer verdi:



"İzmir'e en çok turist gönderen ülke olma özelliğini koruyan Almanya ile yılın 10 aylık döneminde sıçrama yapan İngiltere'nin gönderdiği turist sayısı tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı. Hollanda, Fransa, Belçika ve İsviçre pazarlarındaki büyüme dikkat çekici. Orta Avrupa ülkelerinin İzmir'e ilgisinin günden güne arttığı görülüyor. Yıl sonuna kadar İzmir'e gelecek Türk ve yabancı ziyaretçi sayısı 2 milyonu aşacaktır."



Mehmet İşler, Türk ve yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın sevindirici olduğunu; ancak bunun turizm gelirlerinde artış anlamına gelmediğini vurguladı. - İZMİR

Kaynak: İHA