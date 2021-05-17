İzmarit balıklarının yuva telaşı

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde izmarit balıklarının yumurtlama ve yuva kurma hareketliliği görüntülendi.

ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde izmarit balıklarının yumurtlama ve yuva kurma hareketliliği görüntülendi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun kamerasına yansıya görüntülerde, yuvasını korumak isteyen erkek izmaritlerin mücadelesi de yer aldı.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı sahilinde dalış yaparak dipteki yaşantıyı görüntüledi. Bir öğrencisiyle sahile çok yakın noktada dalan Prof. Dr. Gökoğlu'nun su altı kamerasına, birbirinden renkli görüntüler yansıdı. Karadeniz ve Akdeniz'de yaşayan ılıman ve sıcak deniz balığı olan izmaritlerin yumurtlama ve yuva kurma hareketliliğini de kaydeden Prof. Dr. Gökoğlu'nun su altı kamerasına, yuvasını korumak isteyen erkek izmarit balıklarının saldırıları da yansıdı.

Erkek izmarit balığının deniz tabanında yuva yapmak için çakılları ağzına alıp taşıması ve deniz yüzeyine yakın yüzen dişileri etkileyip yuvaya çağırmak için yaptığı dans, kameralarla kaydedildi. Ayrıca balıkların deniz tabanına yayılan yumurtaları ve onları bekleyen erkek izmarit balıkları da görsel şölen oluşturdu.'ETKİLENDİM, DUYGULANDIM'Denizin de bahar mevsimi yaşadığını belirten Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Tam baharın coştuğu zaman. Her yerde bahar var. İzmarit balıklarını görüntüledik. Kum ve çakıl içine yuva yapıyorlar. Erkekler renkleniyor üreme döneminde. Erkekler dişiyi yuvaya davet ediyor. Yuvayı beğenen dişi yumurta bırakıyor ve erkek yuvayı bekliyor. Çok güzel görüntüler vardı. Arada bir bana da saldırdı erkek. Etkilendim ve duygulandım. Erkekler nasıl yuvalarına sahip çıkıyor, buna şahit oldum" dedi.

Prof. Dr. Gökoğlu, balıkların yuva yapıp yumurtlamasının bir anlamda doğanın kendisini toparladığı anlamına geldiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı