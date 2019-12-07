İzleyicilerine 'emniyet kemeri' taktıran gösteriye büyük ilgi

07.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:58

İSTANBUL Gelişim Tiyatrosu tarafından ilk olarak 2009 yılında sahneye konulan 'Kazasız kul olmaz' adlı eğitsel oyun, Edirne'nin Keşan ilçesinde seyircilerle buluştu. Dünyada ilk defa yapılan uygulamada, oyun başlamadan yapılan anons ile seyircilerden koltuklardaki emniyet kemerlerini bağlamaları isteniyor.

Ülkemizde meydana gelen trafik ve iş kazaları ile kazalarda ilkyardımın önemine vurgu yapılan 'Kazasız kul olmaz' adlı eğitsel gösteri, oyun yazarı ve yönetmeni Zahrettin Çelik ile oyuncu Ceyhun Fersoy'un performansıyla Keşan Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sergilendi. Oyunu, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin ve çok sayıda vatandaş izledi.

ANONS YAPILDI, KEMERLER TAKILDIOyun başlamadan önce yapılan anonsla seyircilerin koltuklardaki emniyet kemerlerini takmaları istendi. Seyircilerin kemerlerini takmasının ardından trafik ve iş kazalarına dikkat çekmek için hazırlanan skeçler sahnelendi. Çelik ve Fersoy, zaman zaman seyircilere trafik kurallarıyla ilgili sorular sorarak, cevabı bilenlere ilkyardım seti hediye etti. Yaklaşık 1.5 saat süren oyun, izleyicilerden tam not aldı.'SANATLA İNSANLARA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ'Oyun yazarı ve yönetmeni Zahrettin Çelik, projeyi 10 yıldır 81 ilde sürdürdüklerini belirterek, "Oyunun şöyle bir ilginç yapısı var, seyirciler anonsa beraber emniyet kemeri takıyor. Bu şekilde onlara dokunuyoruz. Burada 7'den 70'eherkes hayatı boyunca unutmayacağı bir an yaşıyor. Ayrıca seyircileri sahneye çıkardığımızda da onlara kuralları ve trafik levhalarındaki işaretleri soruyoruz. Bu projede birçok kişiye ulaştık. Kazalar azalana kadar projeye devam edeceğiz. Hedefimiz tabi önce çocuklar. Umarız kemer takmak bir refleks haline gelir. Sanatla insanlara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.'TÜRKİYE'NİN BU KONUDA DERDİ VAR'Oyuncu Ceyhun Fersoy, kendisinin de bir kazazede olması nedeniyle projeye dahil olduğunu ifade ederek, "1994 yılında çok büyük bir trafik kazası geçirdim. Aracımızın üzerinden 18 tekerlekli bir TIR geçti. Belki şu anda hayatta bile olmayabilirdim. 1 yıl önce ben de projeye dahil oldum. İçerisinde skeçlerin de olduğu, karşılıklı ilişkilerin daha yoğun olduğu bir gösteri. Türkiye'nin bu konuda derdi var. İnsanlar neden trafik kazalarında hayatlarını kaybediyor, bunlara değiniyoruz. Lütfen kemer takalım, yollara dikkat edelim, kurallara uyalım. İş kazalarına da değiniyoruz. Ulaşabildiğimiz yere kadar da gitmek istiyoruz. Çocuklara ulaşabilmek çok önemli" diye konuştu.'KAZASIZ KULLAR OLSUN'

Oyunu izleyen Nasıf Koyuncu da, trafik kurallarına uyulması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini kaydederek, "Ne kadar eğitim de alsak bazı alışkanlıklarımız var. Nasıl Avrupa'da küçük yaşta trafik alışkanlıkları kazandırılıyorsa, bizde de bu alışkanlıkların kazandırılması gerekiyor. Oyunun adı 'kazasız kul olmaz.' Ama kazasız kullar olsun. Güzel, sağlıklı, emniyetli günler olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA