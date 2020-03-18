İzlenim | İtalya: Vebalı muamelesi görmeye ve göstermeye alışmanın gölgesinde karantinada yaşamak İtalya'nın Milano kentinde yaşayan bir Türk gazetecinin karantina günlerindeki izlenimleri

Şubat'ın 21'inde yeni tip koronovirüs nedenli ilk ölüm haberi geldiğinde Çin'le bir şekilde münasebeti olan birilerini ilgilendiren müstesna bir vaka olarak algılanmıştı. Daha sonraki günlerde sayı üçe çıksa da, birkaç gün aynı sayıda kalınca kimse bugünleri aklının ucundan dahi geçirmemişti.



Zaten bu tarz salgın haberleri uzaklardan gelirdi. Karantina da başka coğrafyalara, kıtalara ait bir kavramdı. Hem İtalya, Eurostat verilerine göre önlenebilir ölüm ve yaşam beklentisi açılarından Avrupa'nın en iyi ikinci sağlık sistemine sahipti. Euronews.com'da Görüntüle