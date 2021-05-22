İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
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İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu

İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran - Haberler | Güncel

İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 50 yaşında ki Döndü Bahargülü isimli kadın, izlediği dizide taksicilik yapan kadından etkilenerek uzun süredir hayalini kurduğu taksicilik mesleğini yapmaya başladı.

İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 50 yaşında ki Döndü Bahargülü isimli kadın, izlediği dizide taksicilik yapan kadından etkilenerek uzun süredir hayalini kurduğu taksicilik mesleğini yapmaya başladı.

Döndü Bahargülü, takip ettiği dizi olan "Akasya Durağı" adlı dizide taksi şoförlüğü yapan "Melahat" isimli karakterden etkilenerek, 10 yıl önce başlayan taksicilik yapma hayalini gerçeğe dönüştürdü. Bir süre önce banka kredisiyle otomobil alan Döndü Bahargülü, otomobili ticari taksi yaptı. Önceleri oğlunun çalıştırdığı ticari taksiyi, oğlu askerlik hizmetini yapmaya gidince kendisi devralan Bahargülü, "Tek hayalim taksicilik yapmaktı. Diziden çok etkilenmiştim. Bende taksi şoförü olma hayali kurdum. Rabbim bana da bu hayalimi nasip etti. Oğlum taksicilik yapıyordu. Kendisi askere gidince işin başına ben geçtim. Kadınlar hayatın her alanında var. Kadın isterse her şeyi başarır. Ben buna kendimi örnek gösterebilirim. Müşterilerim gayet memnun. Bazen şaşıranlar oluyor. Özellikle müşterilerim büyük destek verdiler. İşimi çok seviyorum" dedi. K

adın taksici Döndü Bahargülü ile yolculuk yapan Emre Karadal isimli müşterisi ise, "Direksiyonu, trafik kurallarına uyması gayet başarılı. Kadınların hayatın her alanında çalışması gerektiğine inanıyorum. Döndü hanım da işini gayet başarılı yapıyor. Hayırlı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu
İzlediği diziden etkilenen kadın, taksi şoförü oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Şavran

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