İzlandalı spor muhabirlerinden "fırçayı tutan ben değildim" savunması

Türkiye A Milli Futbol Takım kafilesinin İzlanda ile karşılaşacağı H Grubu eleme maçı öncesi ulaştığı İzlanda havaalanında yetkililer tarafından pasaport kontrolünde bekletilmesi ve futbolculardan Emre Belözoğlu'na mikrofon yerine fırça uzatılmasına tepkiler büyüdü.

Türk taraftarların tepkisine maruz kalan İzlandalı muhabirler, sosyal medyada kendilerini "Ben değildim" diyerek savundu. Euronews.com'da Görüntüle