İzlanda Sünnet Yasağında Geri Adım Atabilir

İzlanda'da şubat ayında parlamentoya sunulan, sünnet yasağını öngören yasa tasarısı geri çekilebilir.

İzlanda basınındaki haberlere göre, sünnet yasağı tasarısını inceleyen parlamentonun Yargı ve Eğitim Komisyonu, tasarıyı parlamento gündeminden çıkarmaya hazırlanıyor.

Komisyonun kararında, ülkede ve uluslararası alanda Müslüman ve Yahudi toplumlarından gelen tepkilerin etkili olduğu belirtiliyor.

Komisyonun konuyu İzlanda hükümetine havale etmesi, hükümetin de yasaklama yerine sünnet uygulamasına düzenleme getirmesi bekleniyor.

Ancak komisyonun farklı bir karar alması ve parlamentonun tasarıyı yasalaştırması durumunda, İzlanda erkek sünnetini yasaklayan ilk Avrupa ülkesi olacak.

Tasarının içeriği

Tasarı tıbbi gereklilik duyulmadıkça 18 yaş altı bireylerin sünnet edilmesinin yasaklanmasını öngörüyordu. Yasağı çiğneyerek tıbbi ihtiyaç dışında sünnet uygulayanlar, 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecekti. 18 yaşını doldurmuş bireylerin kendi istekleri doğrultusunda sünnet olmayı tercih etmesinin önünde ise herhangi bir engel olmayacaktı.

Erkek sünnetini, birçok ülkede yasak olan kız çocuklarının sakatlanması ile bir gören ve küçük yaştaki erkek çocukların haklarının çiğnenmesi anlamına geldiğini iddia eden tasarıda, evde, steril olmayan yerlerde, anestezi olmadan ve sağlık çalışanı olmayan bir kişi tarafından uygulanan sünnet operasyonlarının ölümcül enfeksiyon riskini de beraberinde getirdiği ve çocukları acı içinde bıraktığı savunuluyordu.

Tasarısının savunucuları erkek sünnetinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı olduğunu ileri sürüyordu.

Nüfusu 336 bin olan İzlanda'da yaklaşık 1500 Müslüman ve 250 Yahudi yaşıyor.