İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

08.10.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:35
İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA Euro 2020 turnuvası Euro 2021'e ertelendi ve turnuva 11 Haziran 2021 tarihinde başlayacak. Turnuvaya katılacak son 4 takım play offun ardından belli olacak. Peki İzlanda - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Euro 2021 Play-off karşılaşmaları bugün yapılacak. Buna göre 4 takım Euro 2021 turnuvasına katılma hakkı kazanacak. Peki İzlanda - Romanya play off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak verilecek? Tüm detaylar haberimizde...

İZLANDA - ROMANYA EURO 2021 PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı bugün 8 Ekim Perşembe günü oynanacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Maç 8 Ekim Perşembe saat 21:45 'de başlayacak.

İZLANDA - ROMANYA MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

İzlanda - Romanya Euro 2021 play off eleme maçı UEFA TV ekranlarında canlı olarak paylaşılacak. Maçı uefa.tv den izleyebilirsiniz.

İZLANDA - ROMANYA ELEME MAÇI NEREDE?

Maç Laugardalsvöllur Stadyumu, Reykjavík'da oynanacak.

İlgili Haberler

Bulgaristan - Macaristan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
Bulgaristan - Macaristan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bulgaristan - Macaristan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
İskoçya - İsrail UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İskoçya - İsrail maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
İskoçya - İsrail UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İskoçya - İsrail maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
Norveç - Sırbistan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
Norveç - Sırbistan UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? Norveç - Sırbistan maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor Arda Turan Erol Bulut Fatih Terim Roland Garros Ahmet Ağaoğlu
Daha Fazla Milli Fransa Avrupa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzlanda - Romanya UEFA Euro 2021 Play-off maçı saat kaçta, hangi kanalda? İzlanda - Romanya maçı ne zaman? Ücretsiz, şifresiz mi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 19:35:36. #1.14#
title