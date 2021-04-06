İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda oluşan yarıktan lav püskürdü
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İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda oluşan yarıktan lav püskürdü

Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'ndaki bir yanardağda oluşan yarıktan lav püskürdü

İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağlardan birinde oluşan yarıktan lav ve buhar püskürdü.

İzlanda'nın güneybatısında bulunan Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağlardan birinde oluşan yarıktan lav ve buhar püskürdü.

İzlanda Acil Durum Yönetimi Biriminden yapılan açıklamada, martta volkanik faaliyetlerin görüldüğü Reykjanes'deki Geldinga Vadisi'nde bulunan bir yanardağda oluşan yarığın ilk olarak bir gezi helikopterindekiler tarafından fark edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yarığın yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve geçen ayki patlamanın olduğu alandan yaklaşık bir kilometre uzaklıkta olduğu ifade edildi.

Yarıktan çıkan lav ve buharı seyretmek üzere alana gelen yüzlerce yürüyüşçünün tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yarığın, yanardağları izlemek için bölgeye akın eden turistleri ağırlamak için geçen hafta açılan yürüyüş yolundan uzakta olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu uzaklık nedeniyle hayati tehlike bulunmadığı kaydedildi.

Diğer yandan İzlanda Meteoroloji Ofisi yetkililerine göre, püsküren lav ve buhar, Keflavik Havalimanı yakınlarındaki hava trafiğini etkilemeyecek.

Sokağa çıkma yasağına karşın on binlerce turist bölgeye gitti

İzlanda Turist Kurulundan yapılan açıklamada, Reykjanes'de bulunan ve başkent Reykjavik'e yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki bir yanardağın geçen ay faaliyete geçtiği anımsatıldı.

Açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağına rağmen bu patlamanın ardından bölgeye yaklaşık 30 bin turistin akın ettiği ifade edildi.

Reykjanes'de önce en az 50 bin deprem, sonra volkanik patlama olmuştu

Reykjanes Yarımadası'nda, 24 Şubat-17 Mart'ta 50 binden fazla deprem olmuştu.

Bilim insanları, Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'daki bu depremlerin, volkanik bir patlamanın habercisi olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan Fagradals Yanardağı, 19 Mart'ta 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.

Bu Reykjanes'de 781 yıl aradan sonra meydana gelen ilk volkanik patlama olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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