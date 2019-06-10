İzlanda milli takım kaptanı: Biz de Konya havaalanında çok beklemiştik

Türk milli takımı kafilesinin 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında İzlanda'ya indikten sonra havaalanında 2 saat bekletilmesi İzlanda ile Türkiye arasında diplomatik krize neden oldu. Türkiye İzlanda'ya söz konusu olayla ilgili nota verdi. İzlanda'da ise salı günü yapılacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan İzlanda mili takım kaptanı Aaron Einar, 2015 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası kapsamında gittikleri Konya'da 'çok beklediklerini' söyledi.

Takım kaptanı Aaaron Einar Gunnarsson ile teknik direktör Erik Hamren'in ortak basın toplantısında havaalanında yaşanan olaylar da gündeme getirildi. İzlanda Teknik Direktörü Hamren yaşanan olayla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Euronews.com'da Görüntüle