İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü
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İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

13.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:01
İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü

2020 Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın 'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü
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