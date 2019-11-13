İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.
13.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 13.11.2019 20:01
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında yarın İzlanda'yı konuk edecek A Milli Takım futbolcusu Çağlar Söyüncü basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: İzlanda maçına doğru - Çağlar Söyüncü