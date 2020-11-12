İzlanda - İtalya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?
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İzlanda - İtalya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?

12.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
İzlanda - İtalya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?

Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İzlanda - İtalya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, İzlanda - İtalya hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İzlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta?

UEFA U21 maçında Macaristan - İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, İzlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta? İzlanda - İtalya hangi kanalda, hakemi kim? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

İZLANDA - İTALYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzlanda - İtalya, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak.. Maçın başlama saati 16.15

İZLANDA - İTALYA HANGİ KANALDA?

Macaristan - İzlanda, UEFA U2021 Elemeleri maçıBilyoner TV, kanalından yayınlanacak.

İZLANDA - İTALYA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Macaristan - İzlanda, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı ücretli yayın platformundan yayınlanacak.

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