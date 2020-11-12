İzlanda - İtalya ne zaman saat kaçta? Macaristan - İzlanda hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi?
12.11.2020 11:19 | Son Güncelleme: 12.11.2020 11:23
Milli maç haftasında futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler İzlanda - İtalya hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, İzlanda - İtalya hangi kanalda? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İzlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta?
UEFA U21 maçında Macaristan - İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Peki, İzlanda - İtalya ne zaman, saat kaçta? İzlanda - İtalya hangi kanalda, hakemi kim? Macaristan - İzlanda şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
İZLANDA - İTALYA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
İzlanda - İtalya, UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçı 12 11 2020 günü oynanacak.. Maçın başlama saati 16.15
İZLANDA - İTALYA HANGİ KANALDA?
Macaristan - İzlanda, UEFA U2021 Elemeleri maçıBilyoner TV, kanalından yayınlanacak.
İZLANDA - İTALYA ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Macaristan - İzlanda, UEFA Euro 2021 Elemeleri maçı ücretli yayın platformundan yayınlanacak.