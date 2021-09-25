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İzlanda'da seçime giren 10 partiden 9'unun meclise girmesi bekleniyor

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
İzlanda'da seçime giren 10 partiden 9'unun meclise girmesi bekleniyor

Genel seçimler için halkın sandık başına gittiği yaklaşık 371 bin nüfuslu İzlanda'da, 10 partiden 9'unun meclise girmesi bekleniyor.

Genel seçimler için halkın sandık başına gittiği yaklaşık 371 bin nüfuslu İzlanda'da, 10 partiden 9'unun meclise girmesi bekleniyor.

Ülke çapında yapılan anketlere göre, siyasi partilerin tek başlarına hükümet kurmaya yetecek oy alması beklenmezken ülkede yeniden koalisyon hükümeti kurulması öngörülüyor.

İzlanda'da partilerin seçim barajını aşmaları için yüzde 5 oy almaları gerekiyor; anketlerde seçime giren 10 partiden 9'unun meclise girebileceği tahmin ediliyor.

Seçmenlerin yüzde 20'sinin posta yoluyla önceden oylarını kullandığı ada ülkesinde, genel seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor.

Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelen ülkede, iklim değişikliği seçmenlerin en önemli gündemi olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 59 günün 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle İzlanda standartlarına göre son derece sıcak bir yaz geçiren adada, eriyen buzullar ülkede siyasi gündemin iklim değişikliğine evrilmesini tetikledi.

Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarına göre ülkede, karbon salınımını kesmeyi vadeden sol partilerin, seçimi önde tamamlayabileceği ifade ediliyor.

Ülkede, Sol Yeşiller Partisinden Başbakan Katrin Jakobsdottir'in idaresinde 3'lü koalisyondan oluşan hükümet ise parlamentodaki 63 sandalyeden 33'üne sahip bulunuyor.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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Haber: İzlanda'da seçime giren 10 partiden 9'unun meclise girmesi bekleniyor - Haberler
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