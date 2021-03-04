İzlanda'da rekor: 7 günde 17 bin deprem kaydedildi
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İzlanda'da rekor: 7 günde 17 bin deprem kaydedildi

04.03.2021 17:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:39
İzlanda'da rekor: 7 günde 17 bin deprem kaydedildi

İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatı bölgesinde yaklaşık bir hafta içinde 17 bin deprem kaydedildiğini açıkladı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi, ülkenin güneybatı bölgesinde yaklaşık bir hafta içinde 17 bin deprem kaydedildiğini açıkladı.

İzlanda'da 27 Şubat -1 Mart tarihleri arasında meydana gelen binlerce deprem, deprem uzmanlarını da şaşırttı.İzlanda Meteoroloji Ofisi tarafından yapılan açıklamada, ülkenin güneybatısındaki Reykjanes bölgesinde yaklaşık bir hafta içinde 17 bin farklı depremin kaydedildiğini açıkladı. Ofisten yapılan açıklamada, 24 Şubat tarihinde 5.6 büyüklüğünde, 27 Şubat ve 1 Mart'ta da 5 üzeri büyüklükte depremlerin meydana geldiğini açıkladı.

VOLKANİK PATLAMANIN HABERCİSİ 

Aktif ve pasif olarak yaklaşık 130 yanardağın bulunduğuna dikkat çeken İzlanda Üniversitesi'nden volkanoloji Profesörü Thorvaldur Thordarson, "Şu anda 'Neden?' diye soruyoruz. Neden bu kadar sık deprem oluyor? Dünyanın kabuğuna bir magmanın girişi çok muhtemel. Yüzeye yaklaştığını biliyoruz, ancak yaklaşmaya devam ediyor mu? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki birden fazla yanardağ düşünülürse, bu volkanik bir patlamanın habercisi olabilir" dedi.

"24 SAAT SALLANMAK ALIŞILMADIK BİR DURUM"

Reykjanes'te yaşayan Audur Alfa Olafsdottir, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, "Burada depremlere alışığım. Ancak bu kadar fazlasına değil. 24 saat boyunca sallandığını hissetmek alışılmadık bir durum. Size doğa karşısında ne kadar güçsüz olduğunuzu hatırlatıyor" dedi. Grindavık kasabasında öğretmenlik yapan Pall Valur Björnsson ise "Daha önce hiç böyle bir şeyi tecrübe etmemiştim. Depremlere alıştık, ancak şu anda çok daha sık oluyor. Korkmuyorum ama rahatsız edici. Geceleri iki defa sallantı nedeniyle uyanıyorum. Zor ama bununla yaşamayı öğreneceğiz gibi" dedi.

 


- Ayaz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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