İzlanda'da patlayan yanardağı görüntüleyen İHA lavların içinde kayboldu

Youtuber Joey Helms, İzlanda'da bulunan Fagradals Yanardağı'ndaki akan lavları insansız hava aracı (drone) ile çok yakından görüntülemeyi başardı.

Youtuber Joey Helms, İzlanda'da bulunan Fagradals Yanardağı'ndaki akan lavları insansız hava aracı (drone) ile çok yakından görüntülemeyi başardı. Ortaya eşsiz görüntüler çıkarken, kratere yaklaşan drone akan lavların arasına düştü.

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve Mart ayından bu yana lav püskürten Fagradals Yanardağı'na gösterilen ilgi giderek artıyor. YouTuber Joey Helms, yanardağdaki lavları insansız hava aracı (drone) ile yakından görüntülemek istedi. Helms, drone ile yanardağa dokunacak kadar yaklaşarak amacına ulaştı, ancak her şey planladığı gibi gitmedi. Helms'in kumandasındaki drone, yanardağın kraterine yaklaşınca akan lavların arasına düştü. Ortaya çıkan eşsiz görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Helms, yaşadığı aksiliğin çektiği görüntülere değdiğini belirterek eşsiz bir deneyime sahip olduğunu ifade etti. - REYKJAVİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı