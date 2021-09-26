İzlanda'da meclisteki kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri geçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzlanda'da meclisteki kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri geçti

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
İzlanda'da meclisteki kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri geçti

İzlanda'daki seçimler sonucunda, meclise giren kadın milletvekillerinin sayısı ilk kez erkekleri geçti.

İzlanda'daki seçimler sonucunda, meclise giren kadın milletvekillerinin sayısı ilk kez erkekleri geçti.

Oylama sonuçlarına göre, İzlanda Parlamentosu'na (Althingi) girmeyi başaran kadın vekillerin oranı yüzde 54'e çıktı.

Toplamda 63 milletvekilinin bulunduğu meclise 33 kadın vekil olarak girdi.

Böylece İzlanda ve Avrupa siyasi tarihinde ilk kez kadın vekiller, meclis çoğunluğunu sağlamış oldu.

Seçim öncesinde yapılan anketler, 10 partinin katıldığı genel seçimleri sol eğilimli partilerin kazanacağı tahmininde bulunmuştu.

Ancak beklenenin aksine, merkez sağda bulunan Bağımsızlık Partisi oyların büyük bölümünü almayı başarırken, merkezdeki İlerici Parti de seçimde ciddi kazanımlar elde etti.

Seçim sonuçlarına göre, İzlanda'da koalisyon yönetiminin devam edeceği tahmin ediliyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Şans Oyunları Meral Akşener Mehmet Nuri Süleyman Soylu Binali Yıldırım Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özpirinçci
Spor Adnan Menderes Bülent Uygun Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Emine Erdoğan Antonio Guterres
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İzlanda'da meclisteki kadın vekillerin sayısı ilk kez erkekleri geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 16:01:47. #1.12#