İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı
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İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzlanda'nın güneybatısında yer alan Fagradals Yanardağı 800 yıl sonra lav püskürttü.

İzlanda'nın güneybatısında yer alan Fagradals Yanardağı 800 yıl sonra lav püskürttü. Çok sayıda kişinin yanardağı izlemek için gitiği bölgede lav üzeinde sosis pişirdiği görüldü.

İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve 800 yıl sonra lav püskürten Fagradals Yanardağı, 90 dakikalık tırmanışa rağmen ziyaretçilerin akınına uğradı. Yanardağı izlemek üzere bölgeye gelenler, lav üzerinde sosis pişirdi. Güvenlik görevlileri, vatandaşları bölgede dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

ÜLKEDE 50 BİNDEN FAZLA DEPREM OLMUŞTU

İzlanda'da 24 Şubat-17 Mart tarihleri arasında 50 binden fazla deprem kaydedildi. Meydana gelen depremlerle ilgili açıklama yapan İzlanda Üniversitesi'nden volkanoloji Profesörü Thorvaldur Thordarson, 'Şu anda 'Neden" diye soruyoruz. Neden bu kadar sık deprem oluyor? Dünyanın kabuğuna bir magmanın girişi çok muhtemel. Yüzeye yaklaştığını biliyoruz, ancak yaklaşmaya devam ediyor mu? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Bölgedeki birden fazla yanardağ düşünülürse, bu volkanik bir patlamanın habercisi olabilir? demişti.

İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı
İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı
İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı
İzlanda'da 800 yıl sonra lav püskürten yanardağ, ziyaretçi akınına uğradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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