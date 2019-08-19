İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı

19.08.2019 14:29

İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı.

Halkının 'Ateş ve Buzun Ülkesi' olarak tanımladığı ada ülkesinde pazar günü düzenlenen törenle 20. yüzyılda erimeye başlayan ve 2014 yılı itibariyle buzul olma özelliğini yitiren yaklaşık 700 yaşındaki Okjokull'a veda edildi. Euronews.com'da Görüntüle