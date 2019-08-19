İzlanda: 700 yıllık buzul 'öldü', küresel ısınmanın adadaki ilk kurbanının anısına plaka bırakıldı
'Ateş ve Buz Ülkesi' İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan 700 yıllık Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı. Plakada 'geleceğe' de bir mektup yer alıyor.
İzlanda'nın küresel ısınma nedeniyle eriyen ilk buzulu olan Okjokull anısına pazar günü tören düzenlenerek hatıra plakası bırakıldı.
Halkının 'Ateş ve Buzun Ülkesi' olarak tanımladığı ada ülkesinde pazar günü düzenlenen törenle 20. yüzyılda erimeye başlayan ve 2014 yılı itibariyle buzul olma özelliğini yitiren yaklaşık 700 yaşındaki Okjokull'a veda edildi. Euronews.com'da Görüntüle