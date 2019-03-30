İzkaport Rekor Kıracak

300 milyon lira yatırımla İzmir'in en değerli lokasyonunda hayata bulacak İZKAPORT projesinde inşaatın yüzde 25'i ise tamamlandı. İZKA İnşaat bu konut projesinin hemen yanına biri 20, diğeri 16 katlı iki bloğun daha inşaatına başlayacak. Ardından 2020 yılında toplam 600 milyon lira yatırım bedeliyle iki yeni yatırıma imza atacak.

MAHALLE KÜLTÜRÜ HAYAT BULUYOR

İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek Mimar Azat Yeşil, "Yapıların insanları uzaklaştrımayacağı, eski mahalle kültürünü kaynaştıracağı bir şehirleşme için elimizi taşın altına koyduk. İki yeni projemiz İZKA'nın hayata geçirdiği 'Park Yaşam' modelinde olacak" dedi.

PARK YAŞAM BİR İZMİR MODELİDİR

Park Yaşam Ataşehir, Park Yaşam Mavişehir'in ardından Çiğli'deki 526 konuttan oluşan Park Yaşam Santroni'nin bunun güzel örneklerinden olduğunu belirten Yeşil, "İZKA'nın gerçekleştirdiği Park Yaşam modeli, çocukların yeşil alanda oynayabildiği, her türlü sosyal donatının olduğu, ailelerin birbirini tanıdığı, komşuluk ilişkilerin olduğu, kendilerini güvende hissettikleri bir mimaridir. Hayat dolu, canlı, keyif duyulan yaşam alanları kuruyoruz" diye konuştu.

ALAN KAZANIYOR

Tüm yatırımlarının "prim yapan projelerden" oluştuğuna dikkat çeken Yeşil, Park Yaşam Ataşehir'de konutların yüzde 95'inin dolduğuna dikkat çekerek "Park Yaşam Mavişehir'de ise 188 ofis var ama bir tane satan yok. Bu tüketiciye kullanılabilir mekan sunduğumuzu gösteriyor. Bu ofis ya da konut alanların mutlu olduğunu gösteriyor. İnsanlar oturdukça çıkmak istemiyor. Elbette buraya yatırım yapanlar da büyük bir prim sahibi oldu. Çünkü 400 binden sattığımız dairelerin piyasa değeri şimdi 1 milyon liranın üzerinde" dedi.

Kaynak: Bültenler