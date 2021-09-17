İZKA, yeşil teknoloji ve deniz teknolojileri alanlarında iki program düzenliyor

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından organize edilen GreenTech İzmir ve BlueTech İzmir programlarıyla Türkiye'de yeşil teknoloji ve deniz teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

İZKA tarafından ilan edilen ilk program olan GreenTech İzmir'de, küresel gündemin en önemli meselelerinden olan sürdürülebilirliğe katkı verecek iş birlikleri yapmak üzere kurumsal aktörlerle yeşil teknoloji start-uplarının buluşturulması hedefleniyor.

İlki 2018 yılında İzmir'den start-upların katılımıyla düzenlenen program, 2019 yılında tüm Türkiye'den start-upların katılımına açıldı. 2020 yılında çevrim içi ortama taşınan etkinliğe akademik girişimcilik modülü eklendi. 2021 yılında dahil edilen tarım girişimciliği bileşeniyle, programın etki alanının genişletilmesi hedefleniyor.

Yeşil teknolojiler ve sürdürülebilirlik veya gıda, tarım ve su teknolojileri alanlarında çalışan start-uplar, programa katılmak için 15 Eylül ile 27 Ekim arasında başvuru yapabilecek. Startup – Kurumsal Aktör Buluşma Günü ise 2 Aralık'ta çevrim içi olarak düzenlenecek.

Deniz teknolojileri alanındaki girişimciler 6 haftalık eğitim ve mentorluk kampına alınacak

Türkiye'de deniz teknolojileri alanında düzenlenen ilk girişimci yükseltme programı olan BlueTech İzmir Programı ise bu alanda faaliyet gösteren start-uplar ile kurumsal aktörleri bir araya getirerek hem inovasyon ekosistemini desteklemeyi hem de İzmir'in bu alanda cazibe merkezi olmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Çevreye duyarlı denizcilik teknolojileri, gemiler ve deniz yapıları için yenilikçi konseptler, sensör, otomasyon ve takip teknolojileri, ileri imalat, güvenlik, denizden enerji üreten teknolojiler, tersaneler, limanlar, marinalar öncelikli olmak üzere deniz teknolojileri alanında çalışan start-uplar, 6 haftalık eğitim ve mentorluk kampına alınarak yoğun bir hızlandırıcı süreçten geçecekler.

Eğitimlerini tamamlayan girişimler Demo Day etkinliğinde tersaneler, armatörler, kamu kurumları, belediyeler, meslek örgütleri gibi sivil toplum kuruluşlarına ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapma imkanına sahip olacaklar.

Programa, Türkiye'de deniz teknolojileri alanında faaliyet gösteren start-uplar, 1-30 Eylül tarihlerinde başvuru yapabilecek. Online Buluşma Günü ise 18 Kasım'da çevrim içi olarak düzenlenecek.