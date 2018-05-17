İzka Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin İyi Yatırım Ajansı Seçildi

İzmir Kalkınma Ajansının (İZKA) doğrudan yabancı yatırımlar konusunda önemli uluslararası yayınlardan biri olarak gösterilen ABD merkezli Site Selection Dergisi tarafından Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin en iyi bölgesel yatırım tanıtım ajansı seçildiği bildirildi.

İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, her sene belirli kriterler çerçevesinde en başarılı ülkeler, şehirler ve promosyon ajanslarını belirleyen dergi, son sayısında 2017'nin en başarılı tanıtım ajanslarını açıkladı.

İZKA, Site Selection editörleri ve bine yakın yatırım uzmanının yatırım ajansları arasında yaptığı sıralamada, "kurumun iş yapış biçimindeki profesyonellik", "yatırımcıya zamanında ve yeterli bilgi sunma", "yatırımcılar nezdinde yaratılan güven" ve "yatırım sonrası takip" kriterlerinde gösterdiği başarıyla dördüncü kez Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi'nin en iyi bölgesel yatırım tanıtım ajansı seçildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İZKA Genel Sekreteri Mehmet Yavuz, Site Selection'ın doğrudan yabancı yatırımlar konusunda dünyanın en prestijli değerlendirmelerinden olan bu sıralamasında dördüncü kez en başta yer almanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İzmir'in yatırım olanaklarını tanıtmak için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yavuz, İZKA'nın kurulduğu günden bu yana İzmir'de 63 yabancı yatırımın hayata geçirilmesine yardımcı olduğunu, bölgeye yaklaşık 352 milyon avroluk doğrudan sermaye girişi ve burada 5 bin 557 kişilik yeni istihdam yaratılmasını sağladığını kaydetti.