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İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'

İZMİR Kalkınma Ajansı'nın (İZKA), İzmir'de sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve yerlileştirmek üzere başlattığı 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' ile özgün ve örnek projelerin destekleneceğini duyurdu.

İZMİR (DHA) - İZMİR Kalkınma Ajansı'nın (İZKA), İzmir'de sürdürülebilir üretim tekniklerini yaygınlaştırmak ve yerlileştirmek üzere başlattığı 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' ile özgün ve örnek projelerin destekleneceğini duyurdu. Programa başvuruların 1 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışmalarını yürüten İZKA, 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programını' hayata geçirdi. 50 milyon TL bütçeli program ile İzmir'in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması, bölgedeki ekonomik dayanıklılığın arttırılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın girişimciler ve üreticiler tarafından içselleştirilmesi için sürdürülebilir üretim tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve yerlileştirilmesi amaçlandığı kaydedildi. Programa başvuruların 1 Ekim'de başlayacağı ve 2022 yılı Mart ayına kadar devam edeceği duyuruldu. Başvuruların her ayın 1 ile 15'inci günleri arasında İZKA'nın kurumsal web sitesinden yapılacağı belirtildi. Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı hakkında, internetten 'www.izka.org.tr/ymdp' ve 'http://www.izka.org.tr/ymdp' adreslerinden detaylı bilgi alınıp, başvurada bulunulabileceği bildirildi.


İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı'

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Haber: İZKA'dan sürdürülebilir üretim için 'Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programı' - Haberler
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