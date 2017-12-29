İzka'dan 2 Yeni Mali Destek

İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) "Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması" ve "Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı" başlıklarında iki yeni mali destek programı başlattığı bildirildi.



İZKA'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu mali destek programlarıyla İzmir ekonomisine toplam 25 milyon liralık kaynak aktarılacak.



İzmir Bölge Planı'nın "güçlü toplum", "güçlü ekonomi" ve "yüksek yaşam kalitesi" hedeflerine ulaşılmasına yönelik çalışmalara katkı sağlaması beklenen yeni destek programlarından "Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması" programına 15 milyon lira bütçe ayrıldı.



Bu program kapsamında taşınmaz kültür varlıklarının korunması, mevcut kullanımının iyileştirilmesi, bölgedeki sosyal, kültürel ve turizme ilişkin altyapıyı geliştirecek şekilde işlev kazandırılmasına yönelik projeler desteklenecek. Böylece İzmir'in cazibe merkezi haline getirilerek kentsel yaşam kalitesi ve rekabetçiliğinin artırılması sağlanacak.



"Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı" programında ise toplam 10 milyon lira destek sağlanacak.



İzmir'de genel olarak sosyal uyumun geliştirilmesini hedefleyen program kapsamda özel politika gerektiren gruplar olarak tanımlanan yaşlılar, madde bağımlıları, engelliler, göçle gelenler, çocuklar ve gençlerin güçlendirilmesine yönelik kurum ve kuruluşların altyapılarının ve hizmet sunma kapasitelerinin geliştirilmesine hizmet edecek projeler desteklenecek.



Yeni başlayan mali destek programlarına İzmir'deki kamu kurumları, belediyeler, üniversiteler, meslek kuruluşları, dernek ve vakıflar, kooperatif ve birlikler gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilecek. Her iki program kapsamında projelere en fazla yüzde 75 oranında destek verilebilecek.



Proje başvuruları 22 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrimiçi yapılacak ve 29 Mart 2018 saat 17.00'ye kadar KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanmasıyla tamamlanacak.