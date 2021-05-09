İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI
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İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da polis denetim noktasından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

AVCILAR'da polis denetim noktasından kaçtıktan kısa süre sonra yakalanan sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tam kapanma kapsamında uyguladıkları denetim sırasında, bir otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü durmayarak, otomobiliyle kaçtı. Kısa sürede Denizköşkler Caddesi üzerinde yakalanan otomobilin adı açıklanmayan sürücüsünün izin belgesi olmadığı, bu nedenle kaçmaya çalıştığı belirlendi. Sürücüye, sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 460 TL idari para cezası uygulandı.

İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI
İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI
İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI
İZİNSİZ YOLA ÇIKAN SÜRÜCÜ, POLİSTEN KAÇTI, CEZA YEMEKTEN KAÇAMADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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