İzinsiz yakılan nevruz ateşini polis söndürdü Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan ateşi polis söndürdü.

Kars'ta Nevruz Bayramı dolayısıyla lastiklerle izinsiz yakılan ateşi polis söndürdü.

Atatürk Mahallesi'nde bir araya gelen bir grup genç, Nevruz Bayramı'nı bahane ederek lastikleri ateşe verdi. Ateşin yakıldığı bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri ateş yakan gençleri uyararak yakılan ateşi kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Öte yandan kent genelinde yakılan ateşlere polis ekipleri izin vermedi. - KARS

Kaynak: İHA