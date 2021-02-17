İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
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İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza

17.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:53
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza

SAMSUN'da izinsiz olarak, koruma altında olan 10 kilo yabani orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye, toplam 160 bin 930 lira ceza kesildi.

SAMSUN'da izinsiz olarak, koruma altında olan 10 kilo yabani orkide (salep bitkisi) toplayan 2 kişiye, toplam 160 bin 930 lira ceza kesildi.

Atakum ilçesi Kayagüney Mahallesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Y.U. (32) ve E.K.'nin (31) kendilerine ait olmayan tarlada toprağı kazarak bir şeyler çıkarmaya çalıştıklarını fark etti. Bunun üzerine yapılan kontrolde iki kişinin doğadan izinsiz olarak toplanması yasak olan yabani orkide (salep bitkisi) topladıkları belirlendi. Ekipler, yaklaşık 10 kilo yabani orkide toplayan 2 şüpheli hakkında tutanak tutarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan inceleme sonucu 2 kişiye biyoçeşitliliğe zarar vererek, koruma altında olan bitkiyi doğadan izinsiz toplamaları nedeniyle toplam 160 bin 930 lira para cezası kesildi. 


İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza
İzinsiz yabani orkide toplayan 2 kişiye 160 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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